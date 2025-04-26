«Швеллер» и «пукосмак»: эксперты раскрыли, что передает радио «Судного дня»

«На этой частоте действительно могут передаваться важные сообщения, но они закодированы по принципу кодовый блокнот, передаётся только кодовый сигнал, который расшифровать невозможно, так как он сам по себе не содержит никакой информации, это лишь указатель на секретный документ, который был передан заранее по другим каналам связи (фельдъегерской службой, например). Штучные важные сигналы легко могут затеряться в потоке проверок, тренировок и учений — отличить одно от другого почти невозможно», — отметил администратор Telegram-канала «УВБ-76 логи».