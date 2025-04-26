«Швеллер» и «пукосмак»: эксперты раскрыли, что передает радио «Судного дня»

В эфире радиостанции «Судного дня» УВБ-76 периодически звучат загадочные сообщения, над которыми тысячи радиолюбителей и фанатов мистики ломают головы. Отсутствие каких-либо пояснений на этот счет от государственных ведомств породило различные версии о том, кто и с какой целью передает сигналы. Aif.ru поговорил с экспертами, чтобы понять, почему к посланиям проявляют повышенное внимание и несут ли они смысл для населения.
Что такое радиостанция «Судного дня» и зачем она нужна?
Радиостанция «Судного дня» начала свое вещание, предположительно, в 1975 году и получила прозвище «Жужжалка» из-за сигнала, похожего на жужжание, который она передает большую часть времени. Время от времени жужжание прерывается, а в эфир просачиваются человеческие голоса, которые с использованием фонетического алфавита передают сообщения, состоящие из цифр и слов.
Согласно одной из наиболее распространенных теорий, данная станция связана с системой «Периметр». Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с aif.ru объяснил, что эта система в автоматическом режиме ответит на ракетно-ядерный удар в случае, даже если военно-политическое руководство страны «выйдет из строя».
«Для этого существует ряд контрольных точек или контрольных радиостанций, которые постоянно проверяют связь между собой. Если связь проходит, то никаких проблем нет. Но если после определенного количества не подтверждается ответ президента, министра обороны, начальника Генштаба, то система принимает решение, что страна подверглась ядерному нападению, после чего происходит ответный удар. Я полагаю, что эта радиостанция просто держит сигналы проверки связи», — сказал полковник в отставке.
Один из авторов Telegram-канала «УВБ-76 логи», где публикуются сообщения из эфира «Жужжалки», в беседе с aif.ru отметил, что станция не передает никаких шифровок для шпионов или команд активации системы «Периметр», а является узлом связи для военных.
«Большинство сигналов в эфире являются просто проверкой работоспособности оборудования и бдительности всех дежурных в этой радиосети», — пояснил собеседник издания.
Также он считает, что радиостанция «Судного дня» не имеет прямого отношения к спецоперации на Украине.
«Единственное, что из всех теорий близко к истине: это действительно радиостанция “Судного дня”, но лишь в том смысле, что в случае чрезвычайно ситуации и отказа других каналов передачи информации, этот резервный канал сохранит работоспособность и активизируется по полной», — сказал источник.
Какими были последние сигналы радиостанции «Судного дня»?
Иногда в эфире радиостанции «Судного дня» встречаются осмысленные слова, но чаще всего они напоминают просто бесмысленный набор букв.
Так, 24 апреля в эфире прозвучали слова «двинский», «целостат», «биржевик», «швеллер», «верхожом», «стечение», «пукосмак», «лорошток», «зубролиф», «бродолай» и «шликомопс».
На следующий день в эфир передали слово «клюквенный».
«Я полагаю, что эта радиостанция просто держит сигнал проверки связи. Эта абракадабра в эфире ничего не значит. Это просто набор символов, которым проверяют работоспособность системы. Для населения эта информация ничего не несет», — сказал военный эксперт Матвийчук.
Один из авторов Telegram-канала «УВБ-76 логи» считает при этом, что в эфире могут передаваться важные сообщения, но отличить их от потока проверок и учений почти невозможно.
«На этой частоте действительно могут передаваться важные сообщения, но они закодированы по принципу кодовый блокнот, передаётся только кодовый сигнал, который расшифровать невозможно, так как он сам по себе не содержит никакой информации, это лишь указатель на секретный документ, который был передан заранее по другим каналам связи (фельдъегерской службой, например). Штучные важные сигналы легко могут затеряться в потоке проверок, тренировок и учений — отличить одно от другого почти невозможно», — отметил администратор Telegram-канала «УВБ-76 логи».
Он также не согласен с версией, что закодированные сообщения могут быть происками радиохулиганов.
«Оригинальные передачи станции отличаются от фальшивых передач радиохулиганов очень просто: перед передачей оригинала, дежурный тоновый сигнал станции отключается, а радиохулиганы работают прямо поверх него», — объяснил собеседник aif.ru.
Почему к посланиям «Жужжалки» проявляют особое внимание?
По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, люди активно следят за этими шифрами из-за «повального увлечения мистикой».
«Тут ведь, понимаете, все это один к одному идет. Не только украинский конфликт, который, в принципе, всех затрагивает, но и в Индии с Пакистаном как-то все достаточно горячо. Поэтому появление в эфире (шифров — ред.) вызывает непростой интерес», — сказал он aif.ru.
Автор «УВБ-76 логи» также считает, что среди тех, кто следит за шифрами, много любителей теорий заговора и прочей мистики.
«А что касается повышенного внимания со стороны радиолюбителей, то по большей части это просто соревнования друг с другом в радиоперехвате стабильного и интересного сигнала, что помогает оттачивать навыки работы в сфере радиосвязи», — резюмировал он.
Что говорят власти о радиостанции «Судного дня»?
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в декабре 2024 года в интервью СМИ призвал «не искать тайных смыслов там, где их нет».
По его словам, сообщения в эфире УВБ-76 были лишь проверкой ее работоспособности.
«У этой радиостанции действительно есть своя функция и своя достаточно важная задача, но с ядерными силами сдерживания они никак не связаны», — сказал Картаполов, не став раскрывать истинного предназначения радиостанции.