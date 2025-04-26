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В Прикамье будут судить бухгалтера организации по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела по признакам присвоения или растраты.

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела по признакам присвоения или растраты. Обвинение предъявлено местной жительнице, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю и их коллеги из отдела МВД по Краснокамскому городскому округу выявили факт присвоения денежных средств, предназначенных для обслуживания многоквартирных домов.

Следствие установило, что противоправная деятельность фигурантки, которая работала бухгалтером и по совместительству кассиром организации по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов, длилась десять лет. Женщина систематически включала в авансовые отчеты ранее учтенные товарные и кассовые чеки на покупку расходных материалов. Таким путем она причинила ущерб организации на сумму около 1 миллиона рублей — то есть в крупном размере.

Злоумышленница созналась в хищениях. Уголовное дело передано в суд.