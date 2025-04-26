В Прикамье будут судить бухгалтера организации по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов

Следствие установило, что противоправная деятельность фигурантки, которая работала бухгалтером и по совместительству кассиром организации по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов, длилась десять лет. Женщина систематически включала в авансовые отчеты ранее учтенные товарные и кассовые чеки на покупку расходных материалов. Таким путем она причинила ущерб организации на сумму около 1 миллиона рублей — то есть в крупном размере.