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Участок оживленного проспекта перекроют на 10 дней на правобережье Астаны

В Астане с 26 апреля по 6 мая будет частично перекрыто движение по проспекту Абылай хана — на участке от ул. А. Пушкина до ул. Манаса, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в Астане начнутся работы по среднему ремонту по проспекту Абылай хана — на участке от ул. А. Пушкина до ул. Манаса.

«В связи с этим с 26 апреля по 6 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств в сторону улицы Манаса будет полностью перекрыто, а в направлении улицы А. Пушкина — открыто. После завершения первого этапа работы движение изменится: проезд в сторону Пушкина будет закрыт, а движение в сторону Манаса — открыто», — отмечается в сообщении.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.