Участок оживленного проспекта перекроют на 10 дней на правобережье Астаны

«В связи с этим с 26 апреля по 6 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств в сторону улицы Манаса будет полностью перекрыто, а в направлении улицы А. Пушкина — открыто. После завершения первого этапа работы движение изменится: проезд в сторону Пушкина будет закрыт, а движение в сторону Манаса — открыто», — отмечается в сообщении.