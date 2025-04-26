Стало известно, при каких условиях Попов сможет выйти из колонии по УДО

Мельников также отметил, что Попов, несмотря на ранее присвоенное воинское звание, которого он был лишен, скорее всего, будет отбывать наказание в обычной колонии, а не в спецучреждении для бывших силовиков. Он также отметил, что осужденный вправе просить о направлении в регион, где проживает его семья, и такой запрос может быть удовлетворен.