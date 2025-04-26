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Стало известно, при каких условиях Попов сможет выйти из колонии по УДО

Попов, несмотря на ранее присвоенное воинское звание, которого он был лишен, скорее всего, будет отбывать наказание в обычной колонии.

Источник: Аргументы и факты

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов, приговоренный к пяти годам лишения свободы, теоретически может рассчитывать на условно-досрочное освобождение после апелляции. Об этом aif.ru рассказал правозащитник Иван Мельников.

По его словам, право на УДО возможно при соблюдении нескольких условий.

«Во-первых, нужны положительные характеристики — как минимум от следственного изолятора, а затем и от администрации колонии. Во-вторых, важно, чтобы не было претензий к возмещению ущерба», — объяснил эксперт.

Мельников напомнил, что Попову назначено выплатить 800 тысяч рублей, однако общий ущерб, фигурирующий в деле, может составлять до 115 миллионов. Это, по его словам, «может повлиять на позицию суда».

Также эксперт пояснил, что срок содержания в СИЗО будет засчитываться по-разному — в зависимости от режима.

«Если останется общий режим — день идет за полтора. Но если апелляция изменит режим на более мягкий, например, на колонию-поселение, тогда дни в СИЗО будут считаться как день за два. Это существенно приближает возможность подачи на УДО», — добавил правозащитник.

Мельников также отметил, что Попов, несмотря на ранее присвоенное воинское звание, которого он был лишен, скорее всего, будет отбывать наказание в обычной колонии, а не в спецучреждении для бывших силовиков. Он также отметил, что осужденный вправе просить о направлении в регион, где проживает его семья, и такой запрос может быть удовлетворен.