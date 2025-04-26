Драпеко одобрила идею отчисления школьников за грубые нарушения дисциплины

«Я читала, что есть предложение даже отчислять из школы за плохое поведение. Можно и так, но в случае, если ребенок ведет себя неадекватно или у него отмечается девиантное поведение. Значит, требуется ему специальная школа, коррекционная, где его будут исправлять», — пояснила депутат.