Драпеко одобрила идею отчисления школьников за грубые нарушения дисциплины

Депутат Государственной Думы Елена Драпеко высказалась в поддержку инициативы Минпросвещения по введению системы оценок за поведение в российских школах. В беседе с aif.ru она отметила, что считает такую меру своевременной.
«Я поддерживаю идею введения оценок за поведение, потому что у нас сегодня дисциплина — это одно из слабых мест в наших школах. Особенно в средних и старших классах. Минусов я не вижу. Только плюсы есть», — заявила Драпеко.
Она также прокомментировала идею возможного отчисления школьников за грубые нарушения дисциплины.
«Я читала, что есть предложение даже отчислять из школы за плохое поведение. Можно и так, но в случае, если ребенок ведет себя неадекватно или у него отмечается девиантное поведение. Значит, требуется ему специальная школа, коррекционная, где его будут исправлять», — пояснила депутат.
Говоря о различиях в дисциплине школьников 30 лет назад и сегодня, Драпеко отметила, что многое зависит от конкретного образовательного учреждения.
«Это зависело от школы. Директор школы поставит дисциплину в школе. Дисциплина — это же не когда ходят строем в затылок. На перемене дети отдыхают и бегают, а на уроках они слушают или разговаривают. Да, и уважительно относятся к педагогам и друг к другу», — заключила депутат.
Напомним, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября в шести регионах начнется эксперимент по введению оценок за поведение в школах. По его словам, в эксперименте примут участие школы из ЛНР, Мордовии, Чечни, а также Новгородской, Ярославской и Тульской областей.
До 1 июля будет сформирован перечень образовательных учреждений, которые войдут в пилотный проект. В течение следующего месяца они должны будут разработать необходимые локальные нормативные акты. Министр также добавил, что по итогам эксперимента его результаты будут обсуждены с педагогами и родительским сообществом.