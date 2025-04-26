Актер Дмитрий Певцов рассказал о своем поведении на школьных уроках

«У нас оценки за поведение не ставили. Нас с уроков выгоняли просто, мы все хулиганили, конечно. Но мы росли с моральным иммунитетом. Мы знали, что такое хорошо и что такое плохо. А сейчас это у детей почти отсутствует, надо как-то это культивировать», — отметил народный артист.