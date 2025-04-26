Актер Дмитрий Певцов рассказал о своем поведении на школьных уроках

Народного артиста и депутата Госдумы Дмитрия Певцова в школьные годы выгоняли с уроков. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом aif.ru в связи с обсуждением возвращения в школы оценок по поведению.
«У нас оценки за поведение не ставили. Нас с уроков выгоняли просто, мы все хулиганили, конечно. Но мы росли с моральным иммунитетом. Мы знали, что такое хорошо и что такое плохо. А сейчас это у детей почти отсутствует, надо как-то это культивировать», — отметил народный артист.
Певцов поддержал возвращение в школы оценок за поведение. По его словам, это будет для учеников «некая объективная оценочная категория того, как они себя ведут».
Ранее стало известно, что в пяти российских регионах с 1 сентября начнется эксперимент по выставлению оценок за поведение.