Людмила Рерих назвала редкие и необычные имена, которые дают детям южноуральцы

«Мы разговариваем с молодыми родителями, потому что все-таки мы на стороне закона стоим и на законных интересах ребенка, в первую очередь. Поэтому когда видим, что какое-то неблагозвучное имя предлагают, то ведем беседы и зачастую все-таки отправляем родителей еще подумать над именем, подумать, как ребенок с таким именем будет реализовывать свою дальнейшую жизнь. И часто все-таки они меняют решение», — говорит гостья.