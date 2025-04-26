Людмила Рерих назвала редкие и необычные имена, которые дают детям южноуральцы

В текущем году в регионе уже зарегистрировали 8500 новорожденных, при этом мальчиков родилось на 5% больше, чем девочек. Гостья эфира отметила, что часто молодые родители творчески подходят к выбору имени для ребенка, хотят, чтобы оно было интересным и редким. Многие делают выбор в пользу славянских. Например, для девочек — Марфа, Матрена, Меланья, а у мальчиков — Матвей, Рифей, Лукьян, Потап, Еремей, Елисей, Златослав, Драгомир.
Кроме того, наметилась тенденция к сокращенными именам, когда называют не Любовь, а Люба, Лера, Ира, и просят записать в паспорте именно так.
«Мы разговариваем с молодыми родителями, потому что все-таки мы на стороне закона стоим и на законных интересах ребенка, в первую очередь. Поэтому когда видим, что какое-то неблагозвучное имя предлагают, то ведем беседы и зачастую все-таки отправляем родителей еще подумать над именем, подумать, как ребенок с таким именем будет реализовывать свою дальнейшую жизнь. И часто все-таки они меняют решение», — говорит гостья.