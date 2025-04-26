Депутат Драпеко раскрыла, какие оценки получала за поведение в школе

До 1 июля будет сформирован перечень образовательных учреждений, которые войдут в пилотный проект. В течение следующего месяца они должны будут разработать необходимые локальные нормативные акты. Министр также добавил, что по итогам эксперимента его результаты будут обсуждены с педагогами и родительским сообществом.