Депутат Драпеко раскрыла, какие оценки получала за поведение в школе

Депутат Государственной Думы Елена Драпеко вспомнила собственный школьный опыт в контексте дискуссии о введении оценок за поведение. В беседе с aif.ru она рассказала, что в ее школьные годы дисциплина имела большое значение.
«Помню свои оценки, были пятерки. Я была активная, положительная и училась хорошо. Также участвовала в общественной жизни школы», — поделилась парламентарий.
Драпеко подчеркнула, что дисциплина в школе всегда во многом зависела от позиции руководства образовательного учреждения.
Напомним, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября в шести регионах начнется эксперимент по введению оценок за поведение в школах. По его словам, в эксперименте примут участие школы из ЛНР, Мордовии, Чечни, а также Новгородской, Ярославской и Тульской областей.
До 1 июля будет сформирован перечень образовательных учреждений, которые войдут в пилотный проект. В течение следующего месяца они должны будут разработать необходимые локальные нормативные акты. Министр также добавил, что по итогам эксперимента его результаты будут обсуждены с педагогами и родительским сообществом.