У осуждённого экс-депутата ЗАКС Приморья Артёма Самсонова обнаружен рак

Это уже второй серьёзный диагноз, поставленный Самсонову за время заключения. Ранее у него обнаружили порок сердца, после чего он перенёс операцию по замене аортального клапана. «Сдаваться я не собираюсь. Один раз я рак уже победил, справлюсь и во второй. В тюрьме, правда, это будет сделать сложнее», — написал осуждённый. Информации о начале лечения пока нет.