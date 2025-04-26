У осуждённого экс-депутата ЗАКС Приморья Артёма Самсонова обнаружен рак

Экс-депутат Законодательного собрания Приморского края Артём Самсонов, отбывающий 13-летний срок в колонии строгого режима, сообщил об ухудшении состояния здоровья. В своём Telegram-канале он написал, что у него диагностировали рак кожи.
Это уже второй серьёзный диагноз, поставленный Самсонову за время заключения. Ранее у него обнаружили порок сердца, после чего он перенёс операцию по замене аортального клапана. «Сдаваться я не собираюсь. Один раз я рак уже победил, справлюсь и во второй. В тюрьме, правда, это будет сделать сложнее», — написал осуждённый. Информации о начале лечения пока нет.
Напомним, 22 апреля во Владивостоке начался судебный процесс по вопросу признания политического преследования в отношении Самсонова. Суд принял к рассмотрению документы, представленные защитой, и назначил следующее слушание на четверг, 29 мая.
Родственники и адвокаты экс-депутата также считают уголовное дело Самсонова сфабрикованным и связывают его с политической деятельностью.