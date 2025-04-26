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Первые верующие собрались у Ватикана на похороны папы Франциска еще ночью

Похороны папы римского пройдут 26 апреля в 11:00 мск.

Верующие собираются на похороны папы римского Франциска в районе площади Святого Петра в Ватикане, сотни из них — пришли еще ночью, передает РИА Новости с места событий.

По данным агентства, в 05:30 по местному времени (06:30 мск) около контрольно-пропускных пунктов собралось по несколько сотен человек. Также образовалась очередь из журналистов, внутрь допускают только тех, кто обладает постоянной аккредитацией при престоле.

Церемония похорон стартует в 10:00 по местному времени (11:00 мск).

Напомним, Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет из-за инсульта, который спровоцировал остановку сердца, до этого он проходил лечение от пневмонии. Понтифик скончался на следующий день после Пасхи, которую католики и православные отмечали в один день впервые за 11 лет. В 2024 году Франциск упростил порядок собственных похорон. Он будет похоронен в одном гробу, а не в трех, как было принято ранее.

Ранее стали известны подробности проведения церемонии похорон папы римского.