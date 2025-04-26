Первые верующие собрались у Ватикана на похороны папы Франциска еще ночью

Напомним, Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет из-за инсульта, который спровоцировал остановку сердца, до этого он проходил лечение от пневмонии. Понтифик скончался на следующий день после Пасхи, которую католики и православные отмечали в один день впервые за 11 лет. В 2024 году Франциск упростил порядок собственных похорон. Он будет похоронен в одном гробу, а не в трех, как было принято ранее.