Что можно и нельзя делать на Антипасху 27 апреля, которую называют второй Пасхой

Антипасха является своеобразной альтернативой главному православному празднику — Пасхе. Что касается традиции, то они аналогичные тем, которые существуют на Воскресение Христово. То есть, принято ходить на службы в храмы, печь куличи, красить яйца. На Антипасху вспоминают событие, случившееся на Пасху — Воскрешение Иисуса Христа, но немного в ином свете. Все дело в том, что главный акцент делается именно на явление Христа апостолу Фоме. Также Антипасха считается новым рождением.