Что можно и нельзя делать на Антипасху 27 апреля, которую называют второй Пасхой

В Беларуси православные верующие 27 апреля отмечают Антипасху, или вторую Пасху. Вместе с тем первое воскресенье после Пасхи называют Фомино воскресенье, когда вспоминают апостола Фому.
Антипасха, история
Названный праздник не противоречит Пасхе, не заменяет ее. Важно понимать, что в названии Антипасха нет никакого негативного смысла. Так, в переводе с греческого языка оно обозначает «вместо», «Воскресение, подобное Пасхе», «напротив Пасхи». Антипасха считается финальным днем пасхального цикла. Кроме того, православная церковь в данный день вспоминает апостола Фому, усомнившегося в воскрешении Иисуса Христа.
Антипасха, традиции
Антипасха является своеобразной альтернативой главному православному празднику — Пасхе. Что касается традиции, то они аналогичные тем, которые существуют на Воскресение Христово. То есть, принято ходить на службы в храмы, печь куличи, красить яйца. На Антипасху вспоминают событие, случившееся на Пасху — Воскрешение Иисуса Христа, но немного в ином свете. Все дело в том, что главный акцент делается именно на явление Христа апостолу Фоме. Также Антипасха считается новым рождением.
Антипасха, что нельзя делать
Под запретом ссоры, провоцирование конфликтов. Считается, что это может обернуться неприятностями. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, бытовыми делами, работами на огороде. Вместе с тем не следует на Антипасху ездить на кладбища. Кроме того, запрещено заниматься рукоделием.
Антипасха, что можно делать
По традиции, указанный праздник проводили к кругу семьи за праздничным столом. Главным блюдом были крашеные в красный цвет (чаще всего) яйца и куличи. Вместе с тем на Антипасху было принято ходить друг к другу в гости. А еще старались обязательно умыться святой водой для сохранения красоты и укрепления здоровья. На Антипасху устраивали свадьбы. Предки верили, что союз окажется крепким и счастливым.
Антипасха, народные приметы
Согласно приметам, теплая и солнечная погода предвещает жаркое лето. В том случае, если на Антипасху ветрено, то и год окажется ветреным и неурожайным.