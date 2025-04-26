Овечкин обошел Павелски по числу заброшенных шайб в Кубке Стэнли

Напомним, в середине апреля Александр Овечкин достиг результата, сравнявшись с рекордом, установленным в НХЛ более полувека назад. В матче против «Питтсбург Пингвинз» хоккеист забил свой 44-й гол в сезоне. Он повторил достижение канадца Горди Хоу, который забросил аналогичное количество шайб в возрасте 39 лет в сезоне 1968/69.