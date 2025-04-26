Овечкин обошел Павелски по числу заброшенных шайб в Кубке Стэнли

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин смог обойти американца Джо Павелски по числу заброшенных шайб в Кубке Стэнли.
Такого результата российский спортсмен добился, забив гол в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда Овечкина играла против канадского клуба «Монреаль» и проиграла сопернику со счётом 3:6.
После заброшенной шайбы капитан «Вашингтона» находится на 13-м месте по количеству голов в Кубке Стэнли. Он также набрал 145 очков в плей-офф и по этому показателю оказался на 35-й строчке, опередив Криса Челиоса и Ларри Робинсона.
Всего на счету Овечкина в плей-офф 75 заброшенных шайб. Лидером рейтинга является канадец Уэйн Гретцки с 122 голами. Кроме того, канадский хоккеист возглавляет список по количеству очков в плей-офф — 382.
Напомним, в середине апреля Александр Овечкин достиг результата, сравнявшись с рекордом, установленным в НХЛ более полувека назад. В матче против «Питтсбург Пингвинз» хоккеист забил свой 44-й гол в сезоне. Он повторил достижение канадца Горди Хоу, который забросил аналогичное количество шайб в возрасте 39 лет в сезоне 1968/69.