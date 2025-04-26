Журова вспомнила, как плакала из-за «двойки» за поведение в начальной школе

«У нас была очень строгая учительница в третьем классе, вообще, в начальной школе. Когда дети начинали слишком шуметь, она говорила: “Теперь все встаем и постоим немного, успокаиваемся, я пойду погуляю”. И она уходила, оставляя нас стоять несколько минут, чтобы мы успокоились и не мешали уроку. Однажды, когда она вернулась, я разговаривала с соседкой по парте, и учительница поставила мне “два” за это», — поделилась Светлана Журова.