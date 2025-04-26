Журова вспомнила, как плакала из-за «двойки» за поведение в начальной школе

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что в школьные годы ей в целом ставили хорошие оценки за поведение. Однако, как поделилась парламентарий с aif.ru, был все же один неприятный эпизод.
«Я была почти отличница, поэтому, конечно, у меня были только “5” — соответственно, и за поведение. Но один раз я все-таки получила “два”», — вспомнила она.
По словам парламентария, это произошло в начальной школе.
«У нас была очень строгая учительница в третьем классе, вообще, в начальной школе. Когда дети начинали слишком шуметь, она говорила: “Теперь все встаем и постоим немного, успокаиваемся, я пойду погуляю”. И она уходила, оставляя нас стоять несколько минут, чтобы мы успокоились и не мешали уроку. Однажды, когда она вернулась, я разговаривала с соседкой по парте, и учительница поставила мне “два” за это», — поделилась Светлана Журова.
По ее словам, из-за этой ситуации ей не удалось попасть в первый поток на «Аврору».
«Это было для меня настоящей трагедией. Вы не представляете, как я переживала, как я плакала, ведь я всегда училась хорошо, а тут случилось такое просто из-за, как говорится, девчонок-болтушек. Кстати, из-за этого меня не приняли в первую очередь на “Авроре” — это был настоящий удар для меня», — рассказала депутат.
Напомним, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября в шести регионах начнется эксперимент по введению оценок за поведение в школах. По его словам, в эксперименте примут участие школы из ЛНР, Мордовии, Чечни, а также Новгородской, Ярославской и Тульской областей.
До 1 июля будет сформирован перечень образовательных учреждений, которые войдут в пилотный проект. В течение следующего месяца они должны будут разработать необходимые локальные нормативные акты. Министр также добавил, что по итогам эксперимента его результаты будут обсуждены с педагогами и родительским сообществом.