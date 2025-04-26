В 2025 году в Омской области зафиксировали 1 555 дистанционных краж

Омичи продолжают верить в существование «безопасного» банковского счета и перечислять деньги аферистам. «В 2025 году правоохранительными органами зарегистрировано 1 555 хищения, совершенных с использованием IT-технологий (1 954)», — сообщили в прокуратуре региона.
Один из свежих случаев киберворовства зафиксировали 24 апреля: преступники обманули местного терапевта. Врач получила сообщение якобы от бывшего работодателя и поверила, что тот сотрудничает с ФСБ. Общение по телефону обернулось для медика потерей 4,9 млн рублей.
«Убедили женщину, что ее сбережения пытаются похитить мошенники для поддержки терроризма и для их сохранения необходимо перевести деньги на “безопасный счет”, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Сейчас оперативники ищут тех, кто был причастен к дистанционной краже.
В рамках расследований уголовных дел установили, что всего в 2025 году жители региона перевели онлайн-преступникам более 443 млн рублей.
В прокуратуре напомнили омичам, что безопасного счета не существует. Если человек слышит о нем по телефону от незнакомца, следует срочно прервать разговор и обратиться в полицию.