Около 250 тысяч скорбящих попрощались с папой римским Франциском за три дня

25 апреля, по завершении трёхдневных прощаний, его гроб был закрыт и запечатан перед государственными похоронами, которые состоятся в субботу на площади Святого Петра, а также в базилике, расположенной за пределами Ватикана.
Продолжая свою политику, направленную на помощь социально уязвимым слоям населения, Ватикан сообщил, что перед погребением, которое состоится в базилике Святой Марии Великой, гроб с телом Папы встретят бедные и нуждающиеся, чтобы почтить его память.
В воскресенье кардиналы соберутся в базилике, чтобы вознести молитвы перед знаменитой иконой Salus Populi Romani, особо почитаемой Франциском. В этой церемонии также проведут вечернюю молитву.
Кардиналы, прибывшие в Рим, начнут подготовку к конклаву, на котором будет избран новый папа римский. Однако сам процесс выбора начнётся не раньше 5 мая, после девяти дней публичного траура. Кардинал Франсуа-Ксавье Бустильо, который принимал папу римского во время его последней поездки на Корсику в прошлом году, вспомнил Франциска как человека, «который сделал церковь более близкой и доступной, не лишив её святости».
Напомним, папа римский Франциск скончался 21 апреля от инсульта и кардиоциркуляторного коллапса. Ему было 88 лет. Ранее доктор Серджо Альфьери раскрыл обстоятельства смерти понтифика, она была безболезненной.