Около 250 тысяч скорбящих попрощались с папой римским Франциском за три дня

Кардиналы, прибывшие в Рим, начнут подготовку к конклаву, на котором будет избран новый папа римский. Однако сам процесс выбора начнётся не раньше 5 мая, после девяти дней публичного траура. Кардинал Франсуа-Ксавье Бустильо, который принимал папу римского во время его последней поездки на Корсику в прошлом году, вспомнил Франциска как человека, «который сделал церковь более близкой и доступной, не лишив её святости».