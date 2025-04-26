В Иркутской области 89 слабослышащих получили выплаты на импланты

В Иркутской области с начала года 89 слабослышащих людей получили финансовую помощь на содержание кохлеарных имплантов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, на эти цели выделили 6,7 миллиона рублей.
Выплату ввели по решению губернатора Игоря Кобзева после обращений родителей детей с нарушением слуха. Сумма поддержки — 55 тысяч рублей на каждый имплант.
— Такие устройства требуют постоянного ухода, — пояснил министр социального развития Владимир Родионов. — В год на обслуживание одного импланта уходит от 43 до 63 тысяч рублей. Если у ребенка два аппарата, затраты увеличиваются вдвое. Кроме того, нужны деньги на поездки в Москву или Санкт-Петербург для настройки системы.
Отметим, сейчас в регионе 179 детей и 66 взрослых, которым необходима такая поддержка.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Катангском районе 37 человек эвакуировали из возможных зон подтопления.