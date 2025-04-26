В Иркутской области 89 слабослышащих получили выплаты на импланты

— Такие устройства требуют постоянного ухода, — пояснил министр социального развития Владимир Родионов. — В год на обслуживание одного импланта уходит от 43 до 63 тысяч рублей. Если у ребенка два аппарата, затраты увеличиваются вдвое. Кроме того, нужны деньги на поездки в Москву или Санкт-Петербург для настройки системы.