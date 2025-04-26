Врач дал советы аллергикам, как ужиться с домашними питомцами

Во всём мире растёт число тех, кто завёл себе четвероногого друга. Вместе с тем растёт и количество аллергиков. Как жить с любимым питомцем под одной крышей и не страдать от зуда и насморка? Об этом Life.ru рассказал основатель и генеральный директор Лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев.