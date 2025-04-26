Врач дал советы аллергикам, как ужиться с домашними питомцами

Аллергия — это когда наш организм путает безобидные вещества с опасными и начинает «защищаться». Появляется зуд, краснеет кожа, течёт из носа, начинается кашель. Радости мало, особенно когда виновник — любимый пёс или кот.
«Аллергия возникает, когда иммунная система ошибочно воспринимает безвредные вещества как опасные и запускает защитную реакцию, вызывая такие симптомы, как зуд, покраснения, насморк, кашель и другие проявления», — объясняет Андрей Исаев, основатель Лаборатории ДНКОМ.
Раньше аллергию часто проверяли кожными пробами. Но этот метод не всегда точный и даже опасен. Можно получить анафилактический шок. Лучше сдать анализ крови на антитела IgE. Он покажет реакцию сразу на много аллергенов и без риска для здоровья.
«Врач-аллерголог при помощи кожных проб не смог точно диагностировать у пациента аллергию на кошку, что привело к тяжёлым приступам астмы, сильными осложнениями ринита и последующей госпитализации в стационар незадолго до важных экзаменов», — рассказывает Исаев о случае из своей практики.
Чтобы уменьшить количество аллергенов в доме, нужно чаще делать влажную уборку. Используйте пылесос с HEPA-фильтром, который задерживает мелкие частицы пыли и шерсти. Стирайте постельное бельё при высокой температуре (не ниже 60°C), чтобы убить пылевых клещей. Регулярно проветривайте комнаты и поставьте очиститель воздуха. И конечно, не пускайте питомца в спальню.
«Регулярное купание и расчёсывание питомцев поможет снизить количество аллергенов в воздухе», — советует эксперт.
Если аллергия уже есть, нужно ограничить контакт с аллергеном. Если это невозможно, врач назначит лекарства. Ещё один способ — аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Вам будут вводить маленькие дозы аллергена, чтобы организм привыкал к нему и не реагировал так бурно.
Ранее иммунолог рассказывал, как защититься от аллергии на тополиный пух. Врач отметил, что сам по себе пух не является аллергеном, но вызывает раздражение дыхательных путей и может спровоцировать бронхоспазм.