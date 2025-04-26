В Новочеркасске космонавт Николай Чуб стал почетным гражданином города

В Новочеркасске на заседании городской Думы депутаты проголосовали за присвоение звания почетного гражданина города космонавту Николаю Чубу. Об этом сообщили в администрации казачьей столицы.
Николай Чуб родился в Новочеркасске в 1984 году. Он окончил местную школу № 1 и ЮРГПУ (НПИ) по специальности «управление и информатика», позже защитил аспирантуру по экономике.
В 2012 году успешно прошел конкурс в отряд космонавтов, а в 2014-м получил квалификацию «космонавт-испытатель». Готовился на тренажерах, разработанных в Новочеркасске.
Свой первый полет совершил в 2023 году на «Союз МС-24» в качестве бортинженера. На МКС выполнил два выхода в открытый космос, а его миссия продлилась 373 суток — рекорд для программы МКС.
10 марта 2025 года указом президента РФ ему присвоено звание Героя России за мужество и героизм.
Среди почетных граждан Новочеркасска, связанных с космосом, — Юрий Гагарин и Валентин Шукшунов, глава Центра тренажеростроения.
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