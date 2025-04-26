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Еще один район Могилевской области определился с днями трезвости

Власти каждого региона самостоятельно принимают решение, когда провести дни трезвости, но чаще всего они приурочены к школьным праздникам.

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Власти Быховского района Могилевской области определились с датами проведения антиалкогольных акций, соответствующее решение райисполкома опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Так, на территории Быховского района продажа алкогольных напитков будет ограничена в течение суток 13 июня в связи с проведением выпускных вечеров в школах, а также 1 сентября и 27 ноября, в эти дни пройдут мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченные к акции «День трезвости».

Вместе с тем, есть исключения: в эти дни спиртные напитки будут реализовываться в стационарных объектах общепита на розлив.

Ограничения уже были

Власти районов Могилевщины первыми приступили к определению дней трезвости текущего года. Так, сначала с днями трезвости определились власти Круглянского района, затем с датами проведения антиалкогольных акций начали определяться и другие регионы области.

Также дни проведения акций назвал и город Бобруйск, а также Могилев. В областном центре алкоголь будет нельзя купить 24 мая на «Последний звонок» и 13 июня на выпускные вечера в школах.