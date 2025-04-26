Еще один район Могилевской области определился с днями трезвости

Так, на территории Быховского района продажа алкогольных напитков будет ограничена в течение суток 13 июня в связи с проведением выпускных вечеров в школах, а также 1 сентября и 27 ноября, в эти дни пройдут мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченные к акции «День трезвости».