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Беларусь окажет гуманитарную помощь Мьянме

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь окажет гуманитарную помощь Мьянме. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 апреля № 235, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено направить для оказания гуманитарной помощи Республике Союз Мьянма поисково-спасательный отряд в составе 33 работников, двух поисковых собак, два автомобиля в комплектации с оборудованием, техникой и снаряжением для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ. МЧС также необходимо подготовить для передачи 15 палаток, 1,5 тыс. одеял, 13 380 банок сгущенки, 7680 банок мясных консервов и 50 мешков сахара. Поручено также командировать представителя руководства МЧС, двух работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям для участия в официальных встречах, сопровождения и передачи гуманитарной помощи.

Министерству обороны нужно обеспечить доставку спасательного отряда и его возвращение в Беларусь после завершения работ, а также доставку гуманитарной помощи.

Всего Беларусь окажет Мьянме гуманитарную помощь более чем на Br328 тыс.

Постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 28 марта 2025 года.