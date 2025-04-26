Беларусь окажет гуманитарную помощь Мьянме

Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено направить для оказания гуманитарной помощи Республике Союз Мьянма поисково-спасательный отряд в составе 33 работников, двух поисковых собак, два автомобиля в комплектации с оборудованием, техникой и снаряжением для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ. МЧС также необходимо подготовить для передачи 15 палаток, 1,5 тыс. одеял, 13 380 банок сгущенки, 7680 банок мясных консервов и 50 мешков сахара. Поручено также командировать представителя руководства МЧС, двух работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям для участия в официальных встречах, сопровождения и передачи гуманитарной помощи.