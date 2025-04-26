Уфа попала в топ-5 городов России по числу жалоб на укусы клещей

Наибольшее число жалоб на нападения членистоногих поступило от жителей Волгограда — 8,7% опрошенных подтвердили, что их кусали клещи. На втором месте оказался Нижний Новгород с показателем в 8,6%. В пятерку также вошли Пермь (8%), Екатеринбург (7,7%) и Уфа (6%).