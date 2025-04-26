Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфа попала в топ-5 городов России по числу жалоб на укусы клещей

6% опрошенных уфимцев пожаловались на укусы клещей.

Источник: Комсомольская правда

Уфа попала в рейтинг российских городов по числу жалоб на укусы клещей в 2025 году — соответствующее исследование провел страховой брокер Mainsgroup. Об этом сообщило издание UfaTime.ru.

Наибольшее число жалоб на нападения членистоногих поступило от жителей Волгограда — 8,7% опрошенных подтвердили, что их кусали клещи. На втором месте оказался Нижний Новгород с показателем в 8,6%. В пятерку также вошли Пермь (8%), Екатеринбург (7,7%) и Уфа (6%).

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что по состоянию на 24 апреля в больницы с жалобами на присасывания клещей обратились 814 человек, 286 из которых — дети.