Уфа попала в топ-5 городов России по числу жалоб на укусы клещей

Уфа попала в рейтинг российских городов по числу жалоб на укусы клещей в 2025 году — соответствующее исследование провел страховой брокер Mainsgroup. Об этом сообщило издание UfaTime.ru.
Наибольшее число жалоб на нападения членистоногих поступило от жителей Волгограда — 8,7% опрошенных подтвердили, что их кусали клещи. На втором месте оказался Нижний Новгород с показателем в 8,6%. В пятерку также вошли Пермь (8%), Екатеринбург (7,7%) и Уфа (6%).
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что по состоянию на 24 апреля в больницы с жалобами на присасывания клещей обратились 814 человек, 286 из которых — дети.