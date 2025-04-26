Политик также подчеркнул, что правительству ФРГ следовало бы обратить внимание на то, кого оно поддерживает на Украине. По его словам, глава Украины Владимир Зеленский чествует таких фигур, как Степан Бандера и Роман Шухевич, которые, как отметил Урбан, ответственны за многочисленные преступления против немцев, поляков и евреев.