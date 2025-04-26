Какая неизлечимая болезнь заставила Колина Фаррелла сдать сына в интернат: Разбор врача для Life.ru

Звонков пояснил, что это генетическое расстройство, связанное с повреждением 15-й хромосомы. Это заболевание затрудняет работу мозга, и люди с ним сталкиваются с серьёзными проблемами в движении, общении и координации. К тому же у них часто бывают эпилептические приступы. Несмотря на то, что такие люди могут двигаться и выполнять простые действия, они не могут обойтись без постоянного присмотра и помощи.