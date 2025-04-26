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Какая неизлечимая болезнь заставила Колина Фаррелла сдать сына в интернат: Разбор врача для Life.ru

Не так давно стало известно, что актёр Колин Фаррелл ищет спецучреждение для своего 21-летнего сына, страдающего синдромом Ангельмана. В связи с этим, врач-терапевт Андрей Звонков рассказал Life.ru, почему это решение не является простой прихотью и что скрывается за этим редким заболеванием.

Источник: Life.ru

«Синдром Ангельмана назывался раньше синдром Петрушки. То есть такой марионеточный вид безбашенного человека с натужным смехом, глуповатого. И широкий рот, редкие зубы. То есть это определённая, такая очень сложная патология, которая, к сожалению, толком не лечится», — отметил врач.

Звонков пояснил, что это генетическое расстройство, связанное с повреждением 15-й хромосомы. Это заболевание затрудняет работу мозга, и люди с ним сталкиваются с серьёзными проблемами в движении, общении и координации. К тому же у них часто бывают эпилептические приступы. Несмотря на то, что такие люди могут двигаться и выполнять простые действия, они не могут обойтись без постоянного присмотра и помощи.

По словам врача, жить с таким заболеванием без помощи специалистов невозможно, и специализированные учреждения для таких людей — не прихоть, а необходимость. Уход за пациентами с синдромом Ангельмана требует не только физических усилий, но и большого терпения и профессиональных знаний. Именно поэтому, по мнению Звонкова, Колин Фаррелл ищет для сына место, где ему смогут оказать квалифицированную помощь.

«Это очень тяжёлая работа для тех, кто с ними будет иметь постоянное общение. То есть это такая нагрузка на психику для любой няньки и сиделки, что, конечно, ни за какие деньги не захочешь там работать с ними», — пояснил Life.ru эксперт.

Напомним, Колин Фаррелл сообщил, что он намерен отдать своего сына в интернат. Решение было принято совместно с Ким Борденейв, матерью Джеймса. Актёр опасается, что если что-то случится с ним или с Ким — сын останется один.