В Уфе стартовала серия забегов «Городская ультра “Уфимское ожерелье”.

Отправная точка первого этапа расположена в Октябрьском районе — «0» км. Всего участникам предстоит преодолеть 10,9 километра. На финише каждый спортсмен, пробежавший дистанцию, получит частичку ожерелья в виде жетона и подарки от партнеров. Преодолев все семь этапов, можно будет собрать все «Уфимское ожерелье».
Как отметили в муниципалитете, есть и те, кто сегодня совершит ультразабег в 63,63 километра и получит особую памятную медаль.
«Ребята стартуют. Город не перекрываем. Все бегут. Уникальный забег, уникальное мероприятие», — отметил в своем телеграм-канале мэр Уфы Ратмир Мавлиев.