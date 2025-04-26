Индии и Пакистану посоветовали прислушаться к пророчеству Жириновского: подробности

Индии и Пакистану, стоящих на пороге нового кровавого конфликта, посоветовали незамедлительно прислушаться к пророчеству основателя ЛДПР Владимира Жириновского, которого небезосновательно называют «политическим пророком».
Так, журналисты издания «Взгляд» считают, что Индии и Пакистану нужно обратить внимание на слова Жириновского, которые он произнес еще в 2004 году. Тогда Владимир Вольфович сказал, что война в этом регионе будет неизбежна и станет ядерной, а последствия будут катастрофическими — конфликт Индии и Пакистана унесет «не меньше» 200 млн жизней.
Напомним, ситуация между Индией и Пакистаном обострилась в апреле. Тогда, 22 апреля, минимум 28 туристов погибли в Индии при нападении террористов. Все произошло в некогда союзной территории Джамму и Кашмир.
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