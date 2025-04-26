Индии и Пакистану посоветовали прислушаться к пророчеству Жириновского: подробности

Так, журналисты издания «Взгляд» считают, что Индии и Пакистану нужно обратить внимание на слова Жириновского, которые он произнес еще в 2004 году. Тогда Владимир Вольфович сказал, что война в этом регионе будет неизбежна и станет ядерной, а последствия будут катастрофическими — конфликт Индии и Пакистана унесет «не меньше» 200 млн жизней.