Россиянам назвали четыре категории мелких трат, которые делают дыры в бюджете

В завершение она подчеркнула, что главная стратегия в управлении деньгами — не просто фиксировать затраты, а распределять бюджет заранее, по категориям. Кузнецова отметила, что многие покупки совершаются в эмоциональном состоянии, и потому важно следить за своим настроением и напоминать себе о долгосрочных целях.