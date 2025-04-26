Россиянам назвали четыре категории мелких трат, которые делают дыры в бюджете

Одним из самых больших источников неоправданных расходов являются маркетплейсы. По словам Кузнецовой, желание приобрести нечто совершенно ненужное, будь то одежда, аксессуары или гаджеты, приводит к неожиданным тратам.
«Всё это нарастает в моменте. Кажутся такие покупки совсем небольшими тратами, но в итоге они вырастают в колоссальные суммы, по году у кого-то в сотни тысяч рублей», — отмечает эксперт.
Другим источником потерь становятся комиссии и непогашенные обязательства. Банковские сборы, платные доставки, штрафы за парковку и просроченные подарочные сертификаты — это те расходы, которые часто остаются незамеченными. Кузнецова подчёркивает, что контролируя подобные «мелочи», можно поменять машину за год.
Ещё одной причиной перерасхода являются повседневные привычки, которые мы часто не воспринимаем как затратные. Ежедневный кофе на ходу, лишние перекусы или неумеренное потребление алкоголя — все эти мелочи складываются в значительные суммы.
Вряд ли кто-то всерьёз анализирует количество подписок на различные сервисы. Подписки на кинотеатры, музыкальные сервисы и другие онлайн-услуги могут обходиться по 300−500 рублей ежемесячно, что кажется незначительным. Однако накапливаясь, такие сервисы могут существенно повлиять на бюджет.
В завершение она подчеркнула, что главная стратегия в управлении деньгами — не просто фиксировать затраты, а распределять бюджет заранее, по категориям. Кузнецова отметила, что многие покупки совершаются в эмоциональном состоянии, и потому важно следить за своим настроением и напоминать себе о долгосрочных целях.
А ранее эксперт объяснил, как дожить до зарплаты, не оставшись без денег в середине месяца. По его словам, следует определить сумму, которую можно тратить ежедневно, не опасаясь остаться без денег. А лучше всего распределить доход на категории расходов.