NBC: ЦРУ подтвердило смерть в зоне СВО сына замдиректора управления Глосса

Напомним, по данным украинского издания «Страна.ua», Глосс погиб 4 апреля 2024 года во время штурма под Раздоловкой в ДНР. Мужчина входил в состав 137-го полка ВДВ Армии России. В социальных сетях он писал, что хочет получить российское гражданство.