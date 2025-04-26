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NBC: ЦРУ подтвердило смерть в зоне СВО сына замдиректора управления Глосса

Глосс погиб 4 апреля 2024 года во время штурма под Раздоловкой.

Центральное разведывательное управление США официально подтвердило, что в зоне СВО погиб сын замдиректора ЦРУ Джулиан Галлины (Глосс) — Майкл Глосс, он входил в состав ВС РФ, передает NBC.

«Галлина и ее семья пережили невообразимую личную трагедию весной 2024 года, когда ее сын Майкл Глосс погиб во время боевых действий на Украине», — передает телеканал слова представителя ЦРУ.

Он также добавил, что произошедшее — личное семейное дело, а «не вопрос национальной безопасности».

Напомним, по данным украинского издания «Страна.ua», Глосс погиб 4 апреля 2024 года во время штурма под Раздоловкой в ДНР. Мужчина входил в состав 137-го полка ВДВ Армии России. В социальных сетях он писал, что хочет получить российское гражданство.