Грозы и град ожидаются в Челябинской области

Температура днём на севере области составит от +15 до +20 градусов, а на юге — от +18 до +23 градусов. Ветер будет северо-западный со скоростью 5 — 10 м/с и порывами до 14 м/с. При грозах порывы ветра могут достигать до 18 м/с. В ночь на воскресенье температура опустится до +4…+9 градусов.
В Челябинске сегодня будет облачно с прояснениями, пройдёт кратковременные дожди, возможна гроза. Воздух днём прогреется от +18 до +20 градусов. Ветер будет со скоростью 5 — 10 м/с, с порывами до 13 м/с. Ночью температура опустится до +5…+7 градусов.
Ранее мы рассказывали, что в Челябинской области из-за аномально тёплой погоды ввели особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Приготовление пищи на мангале допускается на земельных участках частных домовладений. При этом расстояние от мангала до дома должно быть не менее пяти метров. В ветреную погоду жарить шашлыки на улице запрещено.