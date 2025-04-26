Грозы и град ожидаются в Челябинской области

Температура днём на севере области составит от +15 до +20 градусов, а на юге — от +18 до +23 градусов. Ветер будет северо-западный со скоростью 5 — 10 м/с и порывами до 14 м/с. При грозах порывы ветра могут достигать до 18 м/с. В ночь на воскресенье температура опустится до +4…+9 градусов.