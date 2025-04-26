Ликвидатор аварии на ЧАЭС заявил, что заработал в Чернобыле 1800 рублей

Никакого страха во время работы у меня тоже не было, потому что, опять же, ты ничего не видишь и не чувствуешь. Только в конце смены узнаешь от «дозика», насколько облучился. ~Меряли по графитному «карандашу» и «таблеткам»~. «Карандаш» выдавали в начале каждой смены, его носили в кармане на груди. А «таблетки» постоянно висели на шее, всю командировку. Их было две, чтобы на всякий случай дублировали друг друга. Мылись в них же, они были в полиэтилене. Уровень по «карандашу» записывал дозиметрист в конце смены, а таблетки проверяли уже при выезде из Зоны, и эти два показателя сравнивали, чтобы они сошлись. Один «карандаш» я привез из Чернобыля как сувенир. Они шли под учет, но мне друзья подарили.