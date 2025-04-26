Зоопарки наплодили хищников, которых давно некуда девать

Зачем все это? Не умнее ли будет приступить к постепенной ликвидации частных зоопарков? Строжайший запрет на расплод и расширение, дожитие имеющихся животных, закрытие и передача учреждений под полный государственный контроль. Если меньше их будет, станет легче контролировать. Зачем нам по стране столько зоопарков, когда у нас в центре Петербурга настоящий концлагерь с тесными клетками? Старый, темный, там постоянно сыро, весной и осенью пахнет плесенью. Оставьте, к примеру, десять зоопарков на страну. Этого достаточно, чтобы каждый мог раз свозить ребенка, показать ему льва. Больше и не надо. Зато львы будут в чистоте сидеть, в просторных вольерах. И работники будут целы. А если в таком зоопарке и погибнет человек, будет понятно, на что ушла его жизнь. В Московском зоопарке изучают змей. Погиб сотрудник. Беда, но он хотя бы не потехи ради погиб. А эти двое, загрызенные в частных зоопарках, они ради чего расстались с жизнью?