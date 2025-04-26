Политолог Сокольщик: Китай может переманить ученых из США из-за политики Трампа

«Большинство контрактов в вузах временные — на год, два, три или пять лет. Исследовательские проекты тоже временные. Если в одном вузе сокращают программу, она может появиться в другом. Преподаватели часто переезжают из одного университета в другой, а потом возвращаются обратно. Это не создает больших проблем. Однако ~некоторые успешные исследователи могут уехать за границу, например, в Китай~. Китай активно переманивает специалистов из разных стран, особенно в области математики, физики, материаловедения, информационных технологий и искусственного интеллекта. И вряд ли Поднебесная упустит возможность воспользоваться нынешней ситуацией и переманить к себе ученых из США», — отметил Сокольщик.