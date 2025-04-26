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Запреты на посещение лесов введены в 45 районах Беларуси

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты на посещение лесов введены в 45 районах Беларуси. Это следует из данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Запреты введены на территории всех районов Гомельской области, а также в Белыничском, Бобруйском, Быховском, Глусском, Кировском, Климовичском, Кличевском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Круглянском, Могилевском, Мстиславском, Осиповичском, Славгородском, Хотимском, Чаусском, Чериковском районах Могилевской области. Запрещены посещения лесов в Ляховичском и Барановичском районах Брестской области, а также в Дубровенском, Оршанском и Толочинском районах Витебской области, Слуцком районе Минской области.

В шести районах страны сняты ограничения: в Дрогичинском районе Брестской области, Берестовицком, Свислочском, Волковысском и Мостовском районах Гродненской области, а также в Минском районе.

На территории остальных районов страны введены ограничения.

Оперативно отслеживать данные о введении мер ограничительного характера можно на размещенной на официальном сайте Минлесхоза карте запретов и ограничений на посещение лесов, а также через телеграм-бот «Лес. Запрет». Информацию можно уточнить и в местных лесохозяйственных учреждениях. Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с ситуацией.