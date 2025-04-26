Памятник Советской Армии в чешском Литомержице перенесут на склад

Власти чешского Литомержица решили перенести памятник «Честь и слава Советской Армии», находящийся в Ирасковых садах в центре города, на склад. Об этом сообщило Чешское радио (Český rozhlas, ČRo).
«должен быть до 19 июня перенесен в другое место, решение об этом члены городского совета приняли в конце текущей недели. Замглавы города Иржи Адамек сообщил Чешскому радио, что памятник Советской армии, скорее всего, разместят на территории бывших казарм», — говорится в сообщении.
По данным радио, в городе планируют провести конкурс на лучшее предложение по поводу того, что установить на месте памятника, и одним из вариантов может стать его сохранение. Отмечается, что памятник не раз требовали убрать после начала спецоперации России на Украине и оскверняли его, но при этом большая часть горожан выступает за то, чтобы оставить все как есть.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что памятник демонтируют после 30-летних споров. Утверждалось, что мэр не поддержал эту инициативу.