Памятник Советской Армии в чешском Литомержице перенесут на склад

По данным радио, в городе планируют провести конкурс на лучшее предложение по поводу того, что установить на месте памятника, и одним из вариантов может стать его сохранение. Отмечается, что памятник не раз требовали убрать после начала спецоперации России на Украине и оскверняли его, но при этом большая часть горожан выступает за то, чтобы оставить все как есть.