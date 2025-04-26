Как политика гласности 39 лет назад не выдержала дозу Чернобыля

В реальности такое «упущение», как Чернобыль, до последнего пытались замолчать. Взрыв на четвертом энергоблоке случился ~в ночь с 25 на 26 апреля~, в Москве о случившемся узнали менее, чем через час. Но только те, кому положено. Простые граждане впервые услышали о трагедии из программы «Время» вечером 28 апреля. Диктор зачитала короткое сообщение от имени Совета министров СССР, где говорилось, что на станции произошла авария, поврежден реактор, и создана правительственная комиссия, а пострадавшим «оказывается помощь». Число пострадавших не раскрывалось, как и то, что непосредственно ~при взрыве погибли два человека.~