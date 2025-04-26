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Погодное безумие в Москве: снег выпал при плюсовой температуре и застал горожан врасплох

Необычная погодная аномалия удивила жителей Москвы в конце апреля. Как сообщили подписчики SHOT утром 26 апреля, снег выпал в нескольких районах южной части столицы при плюсовой температуре воздуха — около +3 °C.

Источник: Life.ru

В Москве при плюсовой температуре выпал мокрый снег. Видео © SHOT.

Кадры, снятые очевидцами, показывают, как снежные хлопья ложатся на весенние улицы. Хотя сугробы, конечно, не образовались, москвичи всё же смогли насладиться неожиданным снегопадом.

Синоптики объясняют: подобные погодные сюрпризы в апреле — редкость, но не аномалия. При определённых условиях атмосферных фронтов снег может идти даже при плюсовых температурах.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в ближайшие три дня в Москве и Подмосковье ожидаются заморозки. С 26 по 28 апреля температура воздуха опустится до минус 5 градусов.