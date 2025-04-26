Осталось пять дней на подачу деклараций по НДФЛ в России

Подавать декларацию нужно при выигрышах в лотерею, если сумма всех таких выигрышей за прошлый год составил 4 тысячи рублей или больше. При этом крупные выигрыши — более 15 тысяч рублей — декларировать не надо, с них налог уплачивает организатор лотереи. А выигрыши менее 4 тысяч рублей налогами не облагаются.