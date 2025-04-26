Вассерман заявил, что давно пора было вводить оценки за поведение в школах

«Сейчас речь уже идет не о том, надо ли вообще вводить оценки за поведение, а что именно из многочисленных сторон поведения следует учитывать, как учитывать», — добавил Вассерман, подчеркнув, что в Комитете Госдумы по просвещению всегда выступал за развитие воспитательной составляющей в школьной системе.