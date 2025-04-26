Вассерман заявил, что давно пора было вводить оценки за поведение в школах

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с aif.ru поддержал инициативу о введении оценок за поведение в российских школах, назвав это важным шагом в исправлении ошибок прошлого.
«Давно пора. То, что в свое время, в эпоху господства в нашей стране тоталитарной секты “либералы”, извините, из закона об образовании вычеркнули воспитание — это, как говорится, хуже преступления, это ошибка», — заявил Вассерман.
Он подчеркнул, что образование невозможно без воспитания.
«Образование, то есть создание образа, естественным образом включает в себя и воспитание. Поэтому сейчас понемногу начинают исправлять эту стратегическую ошибку», — отметил парламентарий.
По словам депутата, дискуссии по вопросу ведутся уже не на концептуальном, а на техническом уровне.
«Сейчас речь уже идет не о том, надо ли вообще вводить оценки за поведение, а что именно из многочисленных сторон поведения следует учитывать, как учитывать», — добавил Вассерман, подчеркнув, что в Комитете Госдумы по просвещению всегда выступал за развитие воспитательной составляющей в школьной системе.
«И эта самая оценка за поведение, с моей точки зрения, — дело необходимое», — заключил Анатолий Вассерман.
С 1 сентября в шести регионах России стартует пилотный проект по введению оценок за поведение в школах. Об этом ранее сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В эксперименте примут участие образовательные учреждения ЛНР, Мордовии, Чечни, а также Новгородской, Ярославской и Тульской областей.
До 1 июля планируется утвердить список школ, которые войдут в проект. В течение июля они должны будут подготовить необходимые локальные нормативные документы. По словам министра, итоги эксперимента обсудят с педагогами и представителями родительского сообщества.