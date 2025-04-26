Казахстанцы смогут проходить онкоскрининги вне зависимости от статуса ОСМС

«Женщины в возрасте от 40 до 70 лет смогут проходить обследование на рак молочной железы каждые два года. Исследование проводится с помощью маммографии, а при необходимости — дополняется УЗИ, прицельной маммографией или биопсией. Для диагностики рака шейки матки скрининг проводится среди женщин от 30 до 70 лет один раз в четыре года. Осмотр включает цитологический мазок (Пап-тест), при необходимости — кольпоскопию и биопсию. Мужчины и женщины от 50 до 70 лет смогут обследоваться на колоректальный рак раз в два года. Первоначально проводится анализ кала на скрытую кровь, а при положительном результате назначается видеоколоноскопия и гистологическое исследование», — говорится в сообщении.