На выходных в Ростовской области прогнозируют заморозки до −5 градусов

В выходные, 26 и 27 апреля, в Ростовской области ожидается сложная погодная обстановка. Местами прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром 20−24 м/с. Кроме того, в регионе возможны заморозки до −5°. Об этом дончан предупредили в Северо-Кавказском УГМС.
Так, 26 апреля в Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами. Ветер юго-западный и западный — 5−10 м/с, днем возможны порывы до 15 м/с. Температура ночью составит +11…+13°C, днем — +19…+21°C. Метеорологи предупреждают о высокой пожароопасности — 4 класс.
В Ростовской области погода будет более неустойчивой: местами пройдут сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20−24 м/с. Ночью температура опустится до +8…+13°C. Местами — до +5°C. Днем потеплеет до +17…+22°C, а на юге области — до +26°C. Высокая пожароопасность сохранится в большинстве районов.
В воскресенье, 27 апреля, в Ростове ночью и утром возможны дожди с грозами, днем осадков не ожидается. Ветер западный и северо-западный, 7−12 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура резко понизится: ночью до +5…+7°C, днем — всего +13…+15°C.
В области ночные температуры упадут до 0…+5°C, а в северных и восточных районах возможны заморозки до −5°C. Местами ожидается мокрый снег.
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