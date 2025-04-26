На выходных в Ростовской области прогнозируют заморозки до −5 градусов

В Ростовской области погода будет более неустойчивой: местами пройдут сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20−24 м/с. Ночью температура опустится до +8…+13°C. Местами — до +5°C. Днем потеплеет до +17…+22°C, а на юге области — до +26°C. Высокая пожароопасность сохранится в большинстве районов.