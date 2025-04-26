Социальная поддержка чернобыльцев в Крыму — какие выплаты положены

«С апреля этого года соцфонд в Крыму в беззаявительном порядке и без предоставления дополнительных документов продлил ежегодные выплаты для 1159 чернобыльцев и их семей. Это компенсации за полученный вред здоровью для 314 крымчан и компенсации на оздоровление для 845 жителей региона», — сообщили в республиканском соцфонде.