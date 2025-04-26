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Социальная поддержка чернобыльцев в Крыму — какие выплаты положены

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. В Крыму около 2300 жителей полуострова, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получат меры социальной поддержки. Об этом сообщили в республиканском отделении Социального фонда России.

Источник: РИА "Новости"

«С апреля этого года соцфонд в Крыму в беззаявительном порядке и без предоставления дополнительных документов продлил ежегодные выплаты для 1159 чернобыльцев и их семей. Это компенсации за полученный вред здоровью для 314 крымчан и компенсации на оздоровление для 845 жителей региона», — сообщили в республиканском соцфонде.

Также пострадавшие от радиационных аварий и техногенных катастроф получают денежные выплаты (ЕДВ) и набор социальных услуг (НСУ), включающий лекарства, путевку в санаторий и проезд к месту лечения. Для них предусмотрены компенсации на продовольственные товары и детское питание.

«При определении права на социальные выплаты региональное Отделение СФР применяет принципы социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые поступают в рамках электронного межведомственного взаимодействия. Это освобождает крымчан от обязанности по сбору документов и упрощает получение государственной поддержки», — уточнили в соцфонде Крыма.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля 2020 года сертификаты на материнский капитал в Крыму оформляются автоматически в электронном виде. Решение о выдаче сертификата сотрудники соцфонда принимают в течение пяти рабочих дней после того, как поступают сведения из органов ЗАГС.