Социальная поддержка чернобыльцев в Крыму — какие выплаты положены

«С апреля этого года соцфонд в Крыму в беззаявительном порядке и без предоставления дополнительных документов продлил ежегодные выплаты для 1159 чернобыльцев и их семей. Это компенсации за полученный вред здоровью для 314 крымчан и компенсации на оздоровление для 845 жителей региона», — сообщили в республиканском соцфонде.
Также пострадавшие от радиационных аварий и техногенных катастроф получают денежные выплаты (ЕДВ) и набор социальных услуг (НСУ), включающий лекарства, путевку в санаторий и проезд к месту лечения. Для них предусмотрены компенсации на продовольственные товары и детское питание.
«При определении права на социальные выплаты региональное Отделение СФР применяет принципы социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые поступают в рамках электронного межведомственного взаимодействия. Это освобождает крымчан от обязанности по сбору документов и упрощает получение государственной поддержки», — уточнили в соцфонде Крыма.
Ранее сообщалось, что с 15 апреля 2020 года сертификаты на материнский капитал в Крыму оформляются автоматически в электронном виде. Решение о выдаче сертификата сотрудники соцфонда принимают в течение пяти рабочих дней после того, как поступают сведения из органов ЗАГС.