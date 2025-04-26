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«Развязывание третьей мировой»: Политолог раскрыл шокирующий смысл существования папы римского

Папа римский Франциск был солдатом церкви. Это первый папа-иезуит, который исполнил задачу, которая поставлена была перед ним до конца. А задача его была содействовать развязыванию Третьей мировой войны, заявил в разговоре с Life.ru политолог, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко.

Источник: Life.ru

Он напомнил, что понтифик сам летом 2022 года сказал, что идёт третья мировая война. По словам Шевченко, цель в этой войне перед католической церковью стояла та же, что и в предыдущие столетия — уничтожение или, по крайней мере, серьёзное ослабление своих либеральных оппонентов, которые развернулись последние 150 лет, и особенно в XX веке.

«Поэтому я не знаю, как там про страшный суд, это одному богу известно. А вот что про дела земные, тут, как говорится, папа исполнил свой долг до конца. Недаром последние два человека, с которыми он встречался, это король Карл и вице-президент США Вэнс. Король Карл — это глава светской части, покровитель всех масонов, спиритуалистов мира. Вэнс — католик, вице-президент США, будущий президент, перед которым стоит задача уничтожения глобализма, продолжение этой темы», — отметил Шевченко.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Доктор Серджо Альфьери, лечивший понтифика в клинике Джемелли, сообщил, что смерть была безболезненной. Причиной стали инсульт и кардиоциркуляторный коллапс. Церемония похорон понтифика назначена на 26 апреля в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Это было желание самого Франциска.