«Развязывание третьей мировой»: Политолог раскрыл шокирующий смысл существования папы римского

Он напомнил, что понтифик сам летом 2022 года сказал, что идёт третья мировая война. По словам Шевченко, цель в этой войне перед католической церковью стояла та же, что и в предыдущие столетия — уничтожение или, по крайней мере, серьёзное ослабление своих либеральных оппонентов, которые развернулись последние 150 лет, и особенно в XX веке.