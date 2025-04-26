Дело блогера Конашенка* о теракте в «Крокусе» передано в суд

Напомним, Николая Конашенка* 26 марта 2024 задержали в аэропорту Пулково при попытке сбежать в Ереван после постов с высмеиванием теракта в «Крокусе». Его супруге Роксане Шатуновской из-за этого даже пришлось покинуть должность гендиректора «Новой Голландии». Сам Николай Конашенок* — реставратор мебели со свалок. Против него завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма и арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство.