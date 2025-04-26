Дело блогера Конашенка* о теракте в «Крокусе» передано в суд

Представители суда уточнили, что дело заведено по части 2 статьи 205.2 УК РФ, связанной с оправданием терроризма через Интернет. По версии следствия, Конашенок* разместил в Сети высказывания, которые расцениваются как оправдание террористического акта, совершённого в концертном зале.
Ранее, 25 марта 2024 года, блогер уже привлекался к ответственности: за мелкое хулиганство ему назначили административный арест. Тогда на Мытнинской улице он вёл себя вызывающе, громко кричал, размахивал руками и употреблял нецензурную брань.
Напомним, Николая Конашенка* 26 марта 2024 задержали в аэропорту Пулково при попытке сбежать в Ереван после постов с высмеиванием теракта в «Крокусе». Его супруге Роксане Шатуновской из-за этого даже пришлось покинуть должность гендиректора «Новой Голландии». Сам Николай Конашенок* — реставратор мебели со свалок. Против него завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма и арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.