Определены самые популярные даты свадеб в Челябинской области

Причем в этом году в каждом месяце 25 число очень востребовано для торжеств.
Как рассказала председатель госкомитета по делам ЗАГС в Челябинской области Людмила Рерих, много желающих пожениться оказалось 25 мая 2025 года.
«25.05.2025 оказалась тоже востребованной датой, несмотря на то, что выпадает на воскресенье. Да и сам май месяц не особо популярен для церемоний обычно. Но тем не менее видимо эта цифра 20.05.2025 сыграла какой-то эффект. У нас уже подали заявление 262 пары на эту дату», — сообщила Людмила Рерих.
Самой же популярной для свадеб оказалась дата 25.07.2025. Здесь уже подано больше 460 заявлений. И это не окончательная цифра, так как они еще принимаются. По словам Людмилы Рерих, у будущих молодоженов есть возможность подать заявление на эту дату, даже придя в библиотеку имени Пушкина в рамках «Библионочи».