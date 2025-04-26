Определены самые популярные даты свадеб в Челябинской области

«25.05.2025 оказалась тоже востребованной датой, несмотря на то, что выпадает на воскресенье. Да и сам май месяц не особо популярен для церемоний обычно. Но тем не менее видимо эта цифра 20.05.2025 сыграла какой-то эффект. У нас уже подали заявление 262 пары на эту дату», — сообщила Людмила Рерих.