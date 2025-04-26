В России хотят запретить парковать электросамокаты на тротуарах

Министерство транспорта РФ хочет запретить парковку и стоянку самокатов на тротуарах, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона, документ есть в распоряжении РИА Новости.
«Сообщаем, что в настоящий момент готовится к внесению в правительство РФ проект изменений в правила дорожного движения, предусматривающий в том числе определение правил остановки и стоянки СИМ (средств индивидуальной мобильности, — прим. ред.)», — говорится в ответе министерства на запрос парламентариев.
Уточняется, что законопроектом предлагается ввести запрет на стоянку СИМ на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне.
В своем обращении депутаты также просили внести изменения в КоАП и ввести административную ответственность за подобные нарушения. Минтранс отметил, что полномочия по определению мест окончания поездки, а также установлению штрафов в соответствии с положениями Гражданского кодекса может реализовывать юридическое лицо, которое сдает в аренду СИМ.
Ранее в МВД предупредили о новом виде мошенничества с QR-кодами аренды самокатов.