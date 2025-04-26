В России хотят запретить парковать электросамокаты на тротуарах

В своем обращении депутаты также просили внести изменения в КоАП и ввести административную ответственность за подобные нарушения. Минтранс отметил, что полномочия по определению мест окончания поездки, а также установлению штрафов в соответствии с положениями Гражданского кодекса может реализовывать юридическое лицо, которое сдает в аренду СИМ.