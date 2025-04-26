Стали известны даты проведения 4-х репетиций парада Победы на площади Куйбышева

Ранее мы писали о том, что в честь Дня победы в Самаре пройдут праздничные мероприятия. Так, 9 мая на главной площади города выступят известная рок-группа «Чайф» и певица Валерия. А 10 мая жители Самары смогут увидеть грандиозное авиашоу от группы «Русь».