Стали известны даты проведения 4-х репетиций парада Победы на площади Куйбышева

В областной столице активно идут приготовления к празднованию Дня победы. В региональном правительстве рассказали о проведении репетиций парада.
На площади имени Куйбышева состоится 4 репетиции парада. В это время горожане смогут увидеть военнослужащих и технику. Даты репетиций: 2 мая в 20:00 3 мая в 20:00 5 мая в 20:00 7 мая в 10:00.
Всего в параде примут участие 25 расчетов армии РФ и около 40 единиц техники.
Ранее мы писали о том, что в честь Дня победы в Самаре пройдут праздничные мероприятия. Так, 9 мая на главной площади города выступят известная рок-группа «Чайф» и певица Валерия. А 10 мая жители Самары смогут увидеть грандиозное авиашоу от группы «Русь».
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