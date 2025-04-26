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Эксперт раскрыл, как накопить на квартиру при высокой ключевой ставке

Покупателям жилья в условиях высоких ипотечных ставок рекомендуется временно воздержаться от оформления кредитов и копить средства с помощью вкладов в ожидании смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. Об этом сообщил президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

Чтобы накопить на квартиру россияне могут использовать несколько способов.

Покупателям жилья в условиях высоких ипотечных ставок рекомендуется временно воздержаться от оформления кредитов и копить средства с помощью вкладов в ожидании смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. Об этом сообщил президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

Активно копите средства на первый взнос, чтобы в дальнейшем оформить ипотеку на приемлемых условиях. Высокие ставки по депозитам это позволяют", — подчеркнул Кирилл Кулаков в беседе с aif.ru. Он также отметил, что более выгодное положение у тех, кто уже владеет недвижимостью: продав квартиру, дачу или земельный участок, можно покрыть значительную часть стоимости нового жилья. В подобных случаях размер необходимого кредита будет невелик, а значит, даже высокая процентная ставка не создаст существенной финансовой нагрузки на заемщика.

Эксперт также обратил внимание на возможность рассрочки платежа от застройщика в качестве альтернативы ипотеке. Однако Кулаков рекомендовал тщательно оценить свои финансовые возможности перед принятием такого решения. По его мнению, иные способы инвестирования средств на сегодняшний день сопряжены с чрезмерными рисками для граждан.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 21%. На последнем заседании 25 апреля регулятор в четвертый раз сохранил ее на данном уровне.