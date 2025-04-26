Эксперт раскрыл, как накопить на квартиру при высокой ключевой ставке

Активно копите средства на первый взнос, чтобы в дальнейшем оформить ипотеку на приемлемых условиях. Высокие ставки по депозитам это позволяют", — подчеркнул Кирилл Кулаков в беседе с aif.ru. Он также отметил, что более выгодное положение у тех, кто уже владеет недвижимостью: продав квартиру, дачу или земельный участок, можно покрыть значительную часть стоимости нового жилья. В подобных случаях размер необходимого кредита будет невелик, а значит, даже высокая процентная ставка не создаст существенной финансовой нагрузки на заемщика.