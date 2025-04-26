Синоптик рассказал о погоде на майские праздники

«Обязательно захватит майские праздники, в конце апреля и в первых числах мая на всей европейской территории температура будет ниже нормы… По предварительным расчётам, 1 мая в центре европейской России — понижение температуры, в тылу циклона будет воздух с севера, и условия для дождя, не очень сильного, но все-таки дождливая погода будет», — сказал Вильфанд.