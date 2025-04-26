Синоптик рассказал о погоде на майские праздники

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Температура в первые дни мая будет ниже нормы на всей европейской части России, погода начнет возвращаться к обычным значениям в конце первой половины праздников, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости о том, что почти на всей европейской части России на выходных ожидается резкое похолодание до мартовских температур.
«Обязательно захватит майские праздники, в конце апреля и в первых числах мая на всей европейской территории температура будет ниже нормы… По предварительным расчётам, 1 мая в центре европейской России — понижение температуры, в тылу циклона будет воздух с севера, и условия для дождя, не очень сильного, но все-таки дождливая погода будет», — сказал Вильфанд.
По его словам, ночью будет от 1 до 5 градусов, днем — около 10. Синоптик уточнил, что такая погода соответствует апрелю, температуры будут на 4−5 градусов ниже нормы.
«В ночь на 2 мая тоже не жарко — от 0 до плюс 5, но зато днем уже начнет прогреваться, воздушные массы начнут перемещаться с запада, поэтому 11−16 градусов 2, 3 и 4 мая, ночные температуры тоже повысятся до 4−9», — добавил синоптик.
Он уточнил, что такой температурный фон уже будет близок к обычной майской погоде.