В Приморье проверили более 120 такси — итоги рейда ГАИ

ГАИ Приморья провела очередной профилактический рейд по выявлению нарушений у водителей такси, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В ходе мероприятия полицейские проверили 127 транспортных средств, в том числе автомобили с нанесённой рекламой агрегаторов такси. Нарушения выявлены у 33 водителей и трёх должностных лиц. Чаще всего таксисты игнорировали требования к перевозке детей, не пристёгивали ремни безопасности сами или не следили за тем, чтобы это делали пассажиры. Кроме того, были случаи управления автомобилями без технического осмотра или без российского водительского удостоверения.
Отмечается, что с начала года в отношении водителей такси в регионе составлено уже около 3,5 тысячи административных протоколов. В том числе за нарушение миграционного законодательства задержано 239 иностранных граждан, работавших в сфере перевозок.
ГАИ Приморья подчёркивает, что проверки такси продолжатся, чтобы повысить безопасность пассажирских перевозок.