В Приморье проверили более 120 такси — итоги рейда ГАИ

В ходе мероприятия полицейские проверили 127 транспортных средств, в том числе автомобили с нанесённой рекламой агрегаторов такси. Нарушения выявлены у 33 водителей и трёх должностных лиц. Чаще всего таксисты игнорировали требования к перевозке детей, не пристёгивали ремни безопасности сами или не следили за тем, чтобы это делали пассажиры. Кроме того, были случаи управления автомобилями без технического осмотра или без российского водительского удостоверения.