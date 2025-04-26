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Белгидромет объявил штормовое предупреждение для 3 областей Беларуси

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет) объявил штормовое предупреждение для жителей трёх областей Беларуси. По информации синоптиков, в ближайшие дни грядёт понижение температуры до −5°С.

Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 94% 758 мм рт. ст. +18°
Источник: Смартпресс

Так, в ночь на 26 апреля холоднее всего было в Витебской и Гродненской областях, в то время как на остальной части Беларуси заморозки доходили до 0..-3°С. Что касается столицы, то, по данным Белгидромета, столбик термометра в окрестностях Минска понижался до 0..-1°С.

В ночь с 27 на 28 апреля (воскресенье-понедельник) на большей части территории республики также ожидаются заморозки до −5°С, а в столице похолодает до −1..-3°С. Именно это синоптики и назвали «опасным гидрометеорологическим явлением».

К слову, ранее эксперты отмечали, что в воскресенье республика окажется на «восточной периферии холодного антициклона». В этот день будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами по северо-востоку страны всё-таки возможен небольшой мокрый снег. После заката температура опустится до 0..-4°С (местами ожидается +1..+3°С), а днём столбик термометра покажет максимальные +7..+14°С.