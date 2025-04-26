Белгидромет объявил штормовое предупреждение для 3 областей Беларуси

Так, в ночь на 26 апреля холоднее всего было в Витебской и Гродненской областях, в то время как на остальной части Беларуси заморозки доходили до 0..-3°С. Что касается столицы, то, по данным Белгидромета, столбик термометра в окрестностях Минска понижался до 0..-1°С.
В ночь с 27 на 28 апреля (воскресенье-понедельник) на большей части территории республики также ожидаются заморозки до −5°С, а в столице похолодает до −1..-3°С. Именно это синоптики и назвали «опасным гидрометеорологическим явлением».
К слову, ранее эксперты отмечали, что в воскресенье республика окажется на «восточной периферии холодного антициклона». В этот день будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами по северо-востоку страны всё-таки возможен небольшой мокрый снег. После заката температура опустится до 0..-4°С (местами ожидается +1..+3°С), а днём столбик термометра покажет максимальные +7..+14°С.