Белгидромет объявил штормовое предупреждение для 3 областей Беларуси

Так, в ночь на 26 апреля холоднее всего было в Витебской и Гродненской областях, в то время как на остальной части Беларуси заморозки доходили до 0..-3°С. Что касается столицы, то, по данным Белгидромета, столбик термометра в окрестностях Минска понижался до 0..-1°С.