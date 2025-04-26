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Жители Самары борются с выгоранием с помощью отпуска и повышения зарплаты

Специалисты в Самаре объяснили работодателям как выглядит «выгоревший» работник.

Специалисты в Самаре объяснили работодателям как выглядит «выгоревший» работник. Исследование на тему провел сервис SuperJob.

Так, стало известно, что при выгорании работники перестают вовремя выполнять задачи, испытывают хроническую апатию и усталость.

К тому же, работники обычно находятся в состоянии стресса и раздражительности.

Эксперты пришли к выводу, что от выгорания помогают отпуск, хобби и повышение заработной платы.

Самарские и губернские новости ждут вас в телеграм-канале «МК в Самаре».