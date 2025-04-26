Жители Самары борются с выгоранием с помощью отпуска и повышения зарплаты

Специалисты в Самаре объяснили работодателям как выглядит «выгоревший» работник. Исследование на тему провел сервис SuperJob.
Так, стало известно, что при выгорании работники перестают вовремя выполнять задачи, испытывают хроническую апатию и усталость.
К тому же, работники обычно находятся в состоянии стресса и раздражительности.
Эксперты пришли к выводу, что от выгорания помогают отпуск, хобби и повышение заработной платы.
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